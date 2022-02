Inter-Milan, scintille Lautaro-Theo: il Toro sputa al milanista?

Nervosismo alle stelle alla fine di Inter-Milan. Dopo il triplice fischio dell'arbitro Guida, Theo Hernandez e Lautaro Martinez si sono resi protagonisti di un confronto e di uno scambio di vedute piuttosto acceso. Una volta espulso dal direttore di gara e lasciato il campo, il terzino francese ha fatto un cenno verso la tribuna indicando l'orecchio, imboccando così la via degli spogliatoi. Il gesto non sarebbe sfuggito all'argentino, che è corso verso la balaustra inveendo contro il milanista. In un video che circola sui social, pare che il Toro abbia sputato all'indirizzo del rivale che, ritornato in campo, ha dato vita a un faccia a faccia prima che i due venissero divisi dagli altri protagonisti della gara.