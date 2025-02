Inter, massima prudenza per Thuram: la caviglia fa male, niente Genoa per puntare al Napoli

Testa al Genoa dunque, ma con attenzione particolare alla situazione di Marcus Thuram. L'assenza del francese al fianco di Lautaro Martinez si è notata nel primo tempo contro la Juventus, ma come contro la Fiorentina la generosità del ragazzo che ha dato disponibilità per scendere in campo alla fine si è rivelata contro producente. Contro i viola arrivò il forfait dopo una manciata di minuti, mentre nel finale in casa dei bianconeri si è visto un giocatore palesemente non in buone condizioni, limitato nei movimenti e nell'esplosività ovvero nei suoi punti di forza.