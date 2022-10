Inter, Marotta: "Proprietà straniere un bene, Zhang ha messo 800 milioni"

© Getty Images

Giuseppe Marotta torna a parlare della situazione del calcio italiano: "Ben vengano le proprietà straniere che hanno dato una mano sia all'Inter che al Milan, in precedenza guidate da due mecenati come Massimo Moratti e Silvio Berlusconi. La famiglia Zhang ha investito 800 milioni di euro, non sono pochi. Vanno ringraziati per ciò che è stato fatto". L'ad nerazzurro, parlando a un evento pubblico, ha sottolineato come per costruire una squadra vincente serva "oltre al sostegno finanziario, la composizione di un forte management e non solo i calciatori che vanno in campo".