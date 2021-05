Inter, Marotta: "Presto Conte vedrà Zhang, vogliamo continuare il ciclo aperto"

QUI INTER

L'ad nerazzurro: "Ci godiamo il traguardo, essere in casa della Juventus già campioni è una grande soddisfazione"

L'Inter è ospite allo Stadium contro la Juventus, tranquilla dello scudetto già scucito dal petto degli avversari. Il pensiero della società nerazzurra è già al futuro: "Siamo qui a Torino da campioni d'Italia, una cosa insperata nelle tempistiche che ci dà soddisfazione - ha commentato l'ad dell'Inter Beppe Marotta -. Onoreremo l'impegno al massimo, è iniziato un ciclo e vogliamo continuarlo. Ora ci godiamo il traguardo".

Tra qualche problema finanziario e in attesa di una certezza nel progetto tecnico futuro, resta da capire anche quale sarà l'intenzione di Antonio Conte, tecnico artefice del trionfo in Serie A da 11 anni dall'ultima volta: "E' un vincente - ha ribadito Marotta - ed è normale che sia molto ambizioso. Il suo ciclo è iniziato molto bene e vorrà migliorarlo. Molto presto incontrerà Zhang e speriamo si possa continuare insieme".

Impossibile poi per Marotta non parlare del suo passato alla Juventus prima della sfida contro i bianconeri: "Vincere è sempre una grande emozione. Questo scudetto con l'Inter forse è arrivato inaspettato nelle tempistiche, quindi ci stiamo godendo l'impresa. Ho voltato pagina rispetto al passato e venire in nerazzurro mi ha portato stimoli e motivazioni".