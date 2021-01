Inter, Marotta: "Momento di contrazione, nessun investimento rilevante"

QUI INTER

Quello di gennaio non sarà un mercato ricco per nessuna squadra europea, Inter compresa. A ribadirlo è stato l'ad nerazzurro Beppe Marotta, prima del fischio d'inizio di Inter-Crotone: "L'incontro con Conte è stato del tutto normale, sono dinamiche che in questo momento dell'anno vivono tutte le società - ha spiegato - Fra un po' si aprirà il mercato e abbiamo già delineato le linee guida. Non ci saranno investimenti rilevanti in un momento di contrazione come questo, ma tutte le società europee sono in questa condizione". Getty Images

Marotta ha comunque voluto sottolineare come l'impegno di Suning nei confronti dell'Inter rimanga del tutto invariato: "Se l'ambizione della società resta immutata? Questo posso garantirlo. Ieri c'è stato un comunicato stampa del presidente, che rappresenta anche la proprietà. Un comunicato molto esplicito, che ha smentito qualsiasi ipotesi di cessione. La situazione è molto chiara. Ripeto, c'è una contrazione economica mondiale legata alla pandemia ed è normale che tutti i club debbano dare importanza alla stabilità. Evidentemente non può più esserci un mercato come quello di prima".

Smuovere il mercato, anche quello in uscita, è dunque uno dei crucci principali per i club europei: "Innanzitutto va rivista la situazione dei costi, purtroppo. E parlo del costo del lavoro, è lì che i manager devono ragionare e incidere. Oggi anche in Italia è passato dal 50-55% del fatturato delle squadre a quasi il 75%, a causa dei mancati introiti. Bisogna calmierare i costi e continuare nella programmazione, che è indispensabile per la sussistenza di qualsiasi club".