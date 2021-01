Inter, Marotta: La proprietà è solida. Mercato? Valutiamo la riconferma del gruppo"

PARLA MAROTTA

"Le voci sulla società? Voglio tranquillizzare i tifosi, la proprietà è solida. Stiamo vivendo un momento di contrazione finanziaria, è normale un momento di difficoltà. Queste situazioni portano a una compattezza e valorizzazioni di quel senso di appartenenza. Sono molto positivo sul futuro". Lo ha detto l'ad dell'Inter Beppe Marotta prima della sfida dell'Olimpico contro la Roma. "Le mosse dell'agente di Eriksen? Sono dinamiche abitudinarie in un mondo particolare - ha proseguito Marotta - La società adempirà a quelli che sono gli obblighi contrattuali".

Nella conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Roma, Antonio Conte ha ribadito che non ci saranno entrate o uscite in questo mercato. "La necessità deve diventare una virtù - ha dichiarato Marotta a Dazn - Non poter fare investimenti ci porta a valutare questa squadra. Operazioni fattibili non ce ne sono, stiamo valutando una riconferma totale di questo gruppo“.