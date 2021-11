Inter, Marotta: "Fiducioso per Brozovic. Insigne a zero? Certe opportunità vanno colte"

QUI INTER

L'ad nerazzurro fa il punto sul mercato: "Per Marcelo non è facile trovare altri club che gli diano quello che gli ha dato l'Inter"

Beppe Marotta fa il punto sul mercato dell'Inter, tra rinnovi ancora da definire e possibili opportunità per il futuro. L'ad nerazzurro ha parlato prima di tutto di Marcelo Brozovic: "Dobbiamo ancora entrare nel vivo della trattativa, ma sono fiducioso, lo siamo tutti - le sue parole a Dazn prima di Inter-Napoli -. Spero che il ragazzo, ma ne sono sicuro, possa continuare la sua esperienza in questo glorioso club. Non è facile trovare altre società che diano a lui quello che gli ha dato l'Inter: spero si possa trovare un'intesa per proseguire". Getty Images

Poi il discorso si è spostato su Lorenzo Insigne, ancora lontano dal rinnovo col Napoli e dunque potenzialmente ingaggiabile a parametro zero per il 2022: "Sta a noi dirigenti cogliere le situazioni favorevoli e in questo caso non è corretto entrare nel merito. Però queste situazioni vanno colte quando ci sono le condizioni per farlo: si tratta di valutarle una per una".