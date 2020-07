Inter, Marotta e Conte a confronto con la squadra nello spogliatoio

L'Inter di Antonio Conte è uscita con le ossa rotte dal match di San Siro contro il Bologna e il tecnico nerazzurro ha ritenuto fosse importante un lungo confronto con i giocatori per ragionare su cosa non ha funzionato. L'allenatore, insieme all'amministratore delegato del club Beppe Marotta, si è intrattenuto per circa un'ora dopo il triplice fischio a parlare con i suoi ragazzi. Non una strigliata, ma un semplice faccia a faccia tra calciatori, tecnico e società.