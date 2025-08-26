Buffon: "C'è fiducia, è Nazionale di ottimo livello"

"La fiducia c'è per forza, non ci può mai abbandonare per chi fa questo lavoro. Siamo sicuri di avere una nazionale di ottimo livello con grandi giocatori. È la base di partenza più importante. Ora sta a noi e loro, insieme, cercare di fornire delle prestazioni": lo dice il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon alla presentazione della Supercoppa Primavera a Milano. E il ct Gattuso per prendere anche confidenza con il nuovo ruolo sta facendo visita ai club di Serie A, sempre insieme a Buffon. "All'inizio era emozionato e meno male perché alla fine credo che una parte emotiva quando si arriva a determinati ruoli è giusto che ci sia ed è bello che sia. Adesso invece - racconta Gigi Buffon - ha preso consapevolezza e sicurezza di quello che richiede il suo ruolo, determinante per far bene. Abbiamo iniziato questo pellegrinaggio in tutti i ritiri, stiamo ancora finendo. Un buon viatico per creare legami con le società e i dirigenti, in modo da venirci incontro durante la stagione".