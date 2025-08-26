Logo SportMediaset
Buffon: "C'è fiducia, è Nazionale di ottimo livello"

26 Ago 2025 - 20:34

"La fiducia c'è per forza, non ci può mai abbandonare per chi fa questo lavoro. Siamo sicuri di avere una nazionale di ottimo livello con grandi giocatori. È la base di partenza più importante. Ora sta a noi e loro, insieme, cercare di fornire delle prestazioni": lo dice il capo delegazione della Nazionale Gigi Buffon alla presentazione della Supercoppa Primavera a Milano. E il ct Gattuso per prendere anche confidenza con il nuovo ruolo sta facendo visita ai club di Serie A, sempre insieme a Buffon. "All'inizio era emozionato e meno male perché alla fine credo che una parte emotiva quando si arriva a determinati ruoli è giusto che ci sia ed è bello che sia. Adesso invece - racconta Gigi Buffon - ha preso consapevolezza e sicurezza di quello che richiede il suo ruolo, determinante per far bene. Abbiamo iniziato questo pellegrinaggio in tutti i ritiri, stiamo ancora finendo. Un buon viatico per creare legami con le società e i dirigenti, in modo da venirci incontro durante la stagione".

