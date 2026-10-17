Inter, Marotta tra Champions e le voci dal Qatar: "Ricordatevi il Psg l'anno scorso... Oaktree farà il bene dell'Inter"

"La Champions? Anche quelle squadre che fino a pochi anni fa erano di terza o quarta fascia hanno migliorato in termini di cultura calcistica. Quindi non esistono squadre materasso, tutte ti impensieriscono. Ma visto che la statistica è importante voglio ricordare che il Psg non era entrato nelle prime otto, aveva perso tre partite di fila, era passato dai playoff e poi ha vinto il titolo". Prima della gara di campionato sul campo del Bologna, il presidente dell'Inter Beppe Marotta torna sulla sconfitta casalinga contro il Bruges. "Dobbiamo analizzare queste due sconfitte, analizzare gli elementi negativi e portare avanti una linea che porti a migliorarci", ha proseguito a Dazn.