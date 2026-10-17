Inter, Marotta tra Champions e le voci dal Qatar: "Ricordatevi il Psg l'anno scorso... Oaktree farà il bene dell'Inter"

"La Champions? Anche quelle squadre che fino a pochi anni fa erano di terza o quarta fascia hanno migliorato in termini di cultura calcistica. Quindi non esistono squadre materasso, tutte ti impensieriscono. Ma visto che la statistica è importante voglio ricordare che il Psg non era entrato nelle prime otto, aveva perso tre partite di fila, era passato dai playoff e poi ha vinto il titolo". Prima della gara di campionato sul campo del Bologna, il presidente dell'Inter Beppe Marotta torna sulla sconfitta casalinga contro il Bruges. "Dobbiamo analizzare queste due sconfitte, analizzare gli elementi negativi e portare avanti una linea che porti a migliorarci", ha proseguito a Dazn.
Marotta replica poi ai rumors sull'interesse di un fondo del Qatar per entrare nel capitale dell'Inter: "Non sono mie competenze. Il fondo Oaktree ha dimostrato con i fatti di stare vicino all'Inter, non solo con le parole ma con cose concrete, con investimenti sullo stadio, su Appiano e Interello. Siamo in buone mani, Oaktree ha dato una spinta anche al bilancio. Siamo in mani sicure, quali decisioni prenderanno loro non le conosco ma sicuramente le prenderanno per il bene dell'Inter e per consolidare la storia passata, presente e futura del club".