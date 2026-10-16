Chivu con la coperta corta in difesa: ora Bovio può trovare minutaggio

E la gara contro i belgi ha influito negativamente nel fisico di Lautaro. La lesione muscolare ai flessori priverà i campioni d'Italia del loro capitano. Non ha giocato nemmeno un minuto in Europa, ma ciò non è bastato a preservare Benjamin Pavard, ultimo ingresso nell'infermeria di Appiano Gentile. Il risentimento agli adduttori della coscia destra lo terrà fuori dai campi, a meno di recuperi lampo, fino alla prossima sosta. Una defezione che porta Chivu a fare la conta. I ranghi, per quanto concerne il reparto arretrato, sono molto ridotti.