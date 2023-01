Inter, ecco la maglia speciale per il Capodanno cinese

L'Inter celebra il Capodanno cinese e l'ingresso nell'anno del coniglio. Come da tradizione i nerazzurri hanno presentato una maglia in edizione speciale per l'evento: i dettagli, come i numeri, saranno di colore giallo, i nomi dei calciatori saranno in caratteri cinesi e sulla manica sarà presente una patch contenente una frase benaugurante costruita con un gioco di parole sul termine cinese 兔, ossia coniglio. L'iniziativa è stata presentata con un video che vede protagonista Alessandro Bastoni, nato proprio in un precedente anno del coniglio (il 1999): la clip vede il difensore nerazzurro compiere un magico viaggio alla scoperta delle tradizioni legate al capodanno cinese.