Inter, Lukaku e Politano in gol nel test contro il Gozzano

L'Inter ha disputato stamani l'ultima amichevole pre-campionato, un test a porte chiuse alla Pinetina contro il Gozzano, formazione di Serie C. La squadra di Antonio Conte ha vinto per 2-0, con un gol per tempo di Lukaku e Politano (su rigore). Per i nerazzurri un buon test in vista della prima uscita di campionato contro il Lecce, soprattutto utile a provare in attacco la coppia formata dall'attaccante belga e da Lautaro Martinez: in attesa degli ultimi colpi di mercato, è questo il tandem su cui punta Conte per l'esordio in Serie A a San Siro di lunedì 26 agosto. Ancora assente, in difesa, Diego Godin che sta recuperando dall'infortunio di inizio mese e punta ad esserci per la seconda giornata, per la trasferta contro il Cagliari. Questi gli undici scesi in campo dall'inizio nel match-test col Gozzano nel consueto 3-5-2 di Conte:

Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Skriniar; Candreva, Sensi, Brozovic, Vecino, Asamoah; Lautaro, Lukaku.