Inter, Lukaku: "Con Barella vado in guerra, uno dei migliori compagni che ho avuto"

"Se io devo scegliere un giocatore per andare in guerra è Barella, uno dei migliori compagni avuti in carriera". Romelu Lukaku mette la parola fine alla vicenda del litigio con il compagno di squadra durante la trasferta dell'Inter a Marassi contro la Sampdoria. Tutto è nato dopo un controllo di palla sbagliato dall'attaccante belga, seguito dal plateale disappunto dell'ex Cagliari. A quel punto Big Rom gli ha risposto arrabbiato: "Basta! Basta! Non si fa così". E ancora: "Tutto risolto con Barella, mai stato un problema, la nostra relazione è sempre stata così". La società ha deciso di non multare i due giocatori.