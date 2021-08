Inter, Lukaku ai tifosi: "Vi amo ma capitemi: Chelsea occasione della vita"

INTER

Il saluto social del belga: "Grazie dal profondo del cuore, non vi ho mai deluso quando ho indossato la maglia nerazzurra"

Romelu Lukaku rompe il silenzio: dopo l'approdo al Chelsea, solo l'agente Pastorello aveva commentato l'addio all'Inter. Ora l'attaccante belga saluta i suoi ormai ex tifosi con un post social: "Grazie per avermi amato come fossi uno di voi, ho deciso di non deludervi mai ogni volta che ho indossato la maglia dell'Inter. Spero che capiate la mia decisione, è l'occasione della vita. Vi amo, rimango interista per sempre". Getty Images

Nel post, Lukaku ripercorre i due anni interisti: "La prima stagione è finita nel modo più duro possibile (la sconfitta in finale di Europa League con l'autogol proprio del belga, ndr) ma mi avete dato la forza per continuare: ecco perché siamo poi diventati campioni d'Italia". Il 28enne rivendica il suo impegno con la maglia nerazzurra: "Ho dato il 100% di me stesso ogni giorno in allenamento e in partita, per rendervi felici".

Poi spiega la scelta di tornare in Premier League: "Spero che capiate la mia decisione di passare al Chelsea. È l'occasione della vita per me e penso che in questo momento della mia carriera sia l'occasione che ho sempre sognato".

La lettera si chiude con i saluti: "Una cosa certa è che rimango interista per sempre perché senza di voi non sarei l'uomo e il giocatore che sono oggi. Quindi grazie dal profondo del mio cuore. Vi amo. Grazie di cuore. Sempre forza Inter"

"NON VI DIMENTICHERÒ MAI"

IL POST SU INSTAGRAM