Inter, l'effetto Conte fa bene anche alle casse: il valore di Lautaro è raddoppiato

Grandi numeri in campo, ma anche a livello economico. L'effetto Conte sta portando benefici sotto tutti i punti di vista e, secondo le stime di Transfermarkt, anche il valore patrimoniale dei calciatori è in forte ascesa. E' il caso di Lautaro Martinez, il cui valore di mercato è raddoppiato (da 40 a 80 milioni). In crescita anche De Vrij e Brozovic (60 milioni ciascuno). Numeri che hanno permesso ai nerazzurri di superare la Juventus nella classifica dei 20 giocatori più preziosi della Serie A: 6 calciatori contro i 5 dei rivali bianconeri.