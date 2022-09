Inter, Inzaghi: "Servono 10 punti per avanzare, girone più difficile dell'anno scorso"

VERSO INTER-BAYERN

Al Meazza i nerazzurri cercheranno l'impresa contro i campioni tedeschi. Le parole di Simone Inzaghi in conferenza stampa

L'Inter proverà a dimenticare il derby della Madonnina già dalla sfida contro il Bayern Monaco, in programma domani alle 21:00. Al Meazza, la truppa di Simone Inzaghi farà il suo esordio stagionale in Champions League, senza i favori del pronostico. In conferenza stampa, il tecnico nerazzurro fa il punto sulla situazione della squadra: "Tutti dobbiamo salire di condizione. Formazione? Deciderò domani. La partita col Bayern deve essere un'opportunità". Al suo fianco, il centrocampista nerazzurro Hakan Calhanoglu.

Vedi anche napoli Napoli, Spalletti verso il Liverpool: "Non firmo per il pari. Osimhen? Vedremo domani" LE PAROLE DI INZAGHI: "DOBBIAMO IMPARARE A REAGIRE MEGLIO"

Sulla partita di domani

“Sappiamo la forza del nostro avversario, il gruppo è molto competitivo. Veniamo dalla delusione del derby, sappiamo cosa rappresentava per i tifosi e per la nostra società”.

Sul girone

"Sappiamo che dobbiamo fare 10 punti in questo girone. Obiettivamente è un girone molto più difficile rispetto lo scorso anno ma siamo l’Inter quindi affrontare il Bayern deve essere un’opportunità. Loro sono una delle 3-4 squadre candidate a vincere la Champions”.

Sulle condizioni di Bastoni e Barella

"Credo non sia il caso di parlare di singoli dopo la sconfitta di sabato. Tutti dobbiamo salire di condizione a livello di singoli, per quanto riguarda la formazione deciderò domani. Manca un allenamento, poi guarderò i dati dell'allenamento di domattina. Sappiamo di dover fare 10 punti in questo girone, che è molto più difficile rispetto allo scorso anno".

Capitolo derby, Handanovic ha colpe?

"È normale che in una sconfitta si cercano sempre colpevoli. Io sono l'allenatore e cerco quotidianamente di migliorare la squadra"

Errori del derby da non ripetere domani?

“Lo si è analizzato, perché quando ci sono sconfitte dolorose bisogna affrontarle. L’errore è più grande è stato quando abbiamo subito il gol del pareggio. Abbiamo smesso di fare quello che stavamo facendo nei primi 25 minuti. Può succedere anche col Bayern. Dobbiamo reagire meglio, restare in partita".

Mkhitaryan dal 1'?

"Mkhitaryan è entrato molto bene, è un giocatore di qualità e quantità. Ha avuto un rallentamento nella gara contro il Lecce, adesso è una settimana che lavora a pieno regime e può essere una soluzione dall’inizio. Ma manca ancora un allenamento e domani prenderò una decisione".

Su Gosens

"Si sta allenando molto bene, è un professionista esemplare. L’anno scorso ha perso praticamente una intera stagione e sta pagando questa inattività. Però sono contento per come si sta allenando".

Bayern reduce da due pareggi...

"Ho visto le ultime due gare. A livello di numeri e statistiche non c’è stata gara, poi sono stati bravi gli avversari a limitare questa squadra, che ha un’intensità da migliori d’Europa".

Il ruolo dei senatori dopo il derby

"Ho visto gli allenamenti di questi ultimi due giorni, sono stati quelli che voglio, che ho sempre avuto da questo gruppo che è con me da un anno e tre mesi, facendo cose straordinarie. In questo momento ci sono delle difficoltà, abbiamo perso i due big match incontrati e sappiamo di dover migliorare,

Sulle critiche

"Nel calcio sono quotidiane. Quelle costruttivo a me piace anche ascoltarle perché mi stimolano. Ogni giorno devo fare decine di scelte e cerco di farle per il bene dell’Inter”.