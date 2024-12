Inter, Lautaro torna al gol e avvisa l'Atalanta: "Nel 2025 come nel 2024"

Non la testa della classifica, non l’ennesimo clean sheet e neanche il grande cammino in trasferta: la migliore notizia che arriva per l'Inter da Cagliari è il gol di Lautaro Martinez, che ha chiuso la gara con una zampata da pochi passi sbloccandosi dopo ben otto gare a secco: "Sono contento principalmente perché abbiamo affrontato una squadra che sta lottando per le sue cose - ha detto il Toro a Dazn dopo la partita - Per noi era importante portare a casa un risultato positivo: sicuramente il gol è importante, ma ancora di più che la squadra vinca".