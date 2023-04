Inter, Lautaro sogna il double: "Mondiale più Champions? Voglio vincere tutto"

Inter-Benfica, le immagini del match



























































Annata d'oro per Lautaro Martinez che non vuole più fermarsi. Dopo il Mondiale vinto con la sua Argentina, l'attaccante si è sbloccato anche in Champions League con l'Inter contro il Benfica: "Gioco a calcio per vincere tutto, per ora siamo felici di essere in semifinale, un posto che il club merita". Ci sarà il Milan da sfidare: "Il derby è sempre una partita speciale, sappiamo cosa significa. Ora recuperiamo punti in campionato, poi pensiamo alla Champions".