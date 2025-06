Inter, Lautaro rompe il silenzio e saluta Inzaghi: "Grazie di tutto!"

Ai canali della tv argentina TycSports, il capitano dell'Inter ha anche commentato l'andamento della stagione, chiusa con il secondo posto in campionato e la sconfitta in finale di Champions League: "La stagione è stata positiva perché abbiamo partecipato a tutte le competizioni. Purtroppo non abbiamo vinto alcun titolo, ma il risultato complessivo è positivo". Poi un passaggio aggiuntivo anche sull'addio di Inzaghi: "Si tratta di decisioni personali. Ho avuto modo di parlare con lui ieri. È una decisione che è giunta a lui insieme alla dirigenza".