Inter, Lautaro Martinez: "Devo tanto a Zanetti, che ricordi il Triplete"

Mercoledì comincia la stagione europea dell'Inter e Lautaro Martinez si è confidato con la Uefa ricordando il Triplete vissuto da tifoso: "Ricordo di aver visto la finale di Champions League in Argentina, con la mia famiglia. Una vittoria molto importante per il club e significativa per noi, visto che ci giocavano tanti argentini". Su Javier Zanetti: "Molto importante nel club e per la squadra, ci trasmette il senso di appartenenza. Mi ha aiutato con la lingua quando sono arrivato, gli sarò sempre grato".

In tema di connazionali, il Toro esprime una volta in più la sua ammirazione per Messi: "L'ho detto in passato, lo ripeto ora e lo ribadirò in futuro: il miglior giocatore del mondo. Per me è su un altro livello, è sempre un passo avanti agli altri e vede il gioco in modo diverso".

Infine, sul suo Paese: "In Argentina c'è tanta passione, dedizione e cuore ed è quello che noi calciatori proviamo a portare anche in campo. Prima viene il talento, poi la grinta, che serve a combattere tutti gli ostacoli sulla strada".