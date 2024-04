Seconda stella, Lautaro in lacrime: "Ce lo meritavamo, abbiamo lavorato e sofferto tanto"

IL CAPITANO

Il capitano nerazzurro: "Abbiamo conquistato la seconda stella, siamo entrati nella storia di questa società"



Scudetto Inter: Lautaro bomber e capitano nerazzurro









































1 di 22 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 22 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Mi viene da piangere perché è un sogno. Ci meritavamo questa gioia, abbiamo lavorato e sofferto tanto. Lo dedico alla mia famiglia, ai compagni e ai tifosi. Non era mai capitato di vincere lo scudetto in un derby e ne abbiamo approfittato". È un Lautaro Martinez molto emozionato quello che commenta a caldo la conquista dello scudetto della seconda stella per l'Inter. "Tutto lo stadio è nostro ora. Rinnovo? Speriamo, dobbiamo trovare un accordo con la società. Adesso mi godo la festa. Vogliamo vincere altri titoli. Siamo entrati nella storia".

Vedi anche inter scudetto 2024 Scudetto Inter: Lautaro Martinez, il bomber e capitano ha indicato la via per la Seconda Stella

"Il percorso con Inzaghi è stato bellissimo, dobbiamo continuare su questa strada, ho vinto tanti titoli importanti con questa squadra, avanti così - ha detto ancora Lautaro a Dazn - Oggi voglio godermi questo scudetto, siamo entrati nella storia di questo grande club, non si finisce più di festeggiare. Che valore ha questo scudetto da capitano? Tantissimo, ha un valore incredibile".