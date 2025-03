Inter: Lautaro e Dumfries attesi ad Appiano, Inzaghi ritrova gli esterni e Thuram

Con lui ci saranno Arnautovic e Correa a pieno servizio, Taremi non al massimo a causa della pubalgia che lo limita da diversi mesi dovrà continuare a stringere i denti. Di necessità virtù, insomma, fintanto che Lautaro non sarà nuovamente a disposizione. Quando, esattamente? Beh, occorre aspettare lunedì per avere un quadro più definito: tra oggi e domani spazio solo per le terapie del caso, a inizio settimana il capitano si sottoporrà invece a nuovi accertamenti medici. La versione più ottimistica indica il rientro tra il derby di Coppa Italia e il Parma ma, appunto, è... la versione più ottimistica. Stesso identico discorso per Dumfries. La data cerchiata in rosso per entrambi è comunque quella dell'8 aprile, l'andata dei quarti di Champions a Monaco di Baviera contro il Bayern.