Inter, Lautaro: "Da zero a sette titoli in due anni, ora non mi fermo più"

L'attaccante nerazzurro e la fame di vittorie dopo il trionfo al Mondiale con l'Argentina. "Motivato a continuare a crescere"

© Getty Images "In un anno e mezzo, quasi due, sono passato da avere zero titoli a sette, questa è una cosa che mi motiva a continuare a crescere". È tornato dal Mondiale più carico che mai. Il titolo di campione del mondo con la sua Argentina non lo ha appagato, anzi. Lautaro Martinez ci ha preso gusto e non vuole fermarsi più: ha fame di vittorie. E l'Inter si gode il suo 'Toro' scatenato, che con la fascia da capitano al braccio è diventato ancora più leader.

A Espn l'attaccante dell'Inter ha parlato anche dell'infortunio patito al Mondiale: "Ci sono arrivato malissimo, non riuscivo nemmeno a calciare perché il dolore era insopportabile. Messi mi ha detto di recuperare per bene perché sarei stato molto utile alla squadra anche nei minuti finali. Avevo già dolore con l'Inter ma era sopportabile, poi dopo l'ultima partita contro l'Atalanta avevo tantissimo dolore". Un sogno per un futuro che sembra molto lontano. Adesso c'è soltanto l'Inter: "Tornare a vestire la maglia del Racing. Non so quando, non so in che momento ma sicuramente è una cosa che ho in mente".