Inter, per Lautaro gol vittoria da capitano nel derby: "Un orgoglio, Milano è nerazzurra"

INTER

L'argentino ha deciso ancora una volta il match con il Milan: "Portare la fascia è un orgoglio"

"Sono molto contento, abbiamo dimostrato ancora una volta che giocando a calcio che Milano è nerazzurra e lo abbiamo fatto davanti a un pubblico incredibile. Stasera davvero sembrava di stare in Argentina". Così Lautaro Martinez, capitano dell'Inter ha commentato la vittoria nel derby contro il Milan. Tre punti che portano ancora una volta la sua firma, a coronamento di un mese vissuto ai massimi livelli, frutto di una stato di forma strepitoso: "Vincere la coppa del Mondo è il regalo più bello per la mia carriera, ho imparato tanto e ora cerco di trasmetterlo in campo". Un gol - il settimo messo a segno contro i rossoneri - festeggiato con la fascia di capitano al braccio: "È un orgoglio portare questa fascia, io cerco sempre di dare il massimo e vincere queste partite speciali".

Una vittoria per l'attaccante argentino "annusata" già nella rifinitura: "Avevamo buone sensazioni già da questa mattina mentre provavamo le palle inattive" ha raccontato Lautaro. "Poi in campo abbiamo dimostrato dal primo minuto che l'Inter era protagonista". La gioia per il successo del derby si accompagna alla consapevolezza che lo scudetto è tutto nelle mani del Napoli ma che finché c'è la possibilità di lottare l'Inter ha il dovere di non mollare: "Abbiamo tantissimi punti dal Napoli, faremo la corsa su di noi aspettando che magari loro possano perdere dei punti. Ma dobbiamo pensare a noi e a fare il massimo".