Inter, ladri in casa Perisic: bottino da oltre 80.000 euro

13/06/2019

Disavventura casalinga per Ivan Perisic: l'esterno dell'Inter ha denunciato ai carabineri un furto dell'ammontare di oltre 80.000 euro. Il croato ha raccontato di avere scoperto che da una cassettiera del proprio appartamento mancavano tre orologi di grande valore: due della moglie, un Rolex da 20mila euro e un Audemars Piguet da 50mila, e uno suo, un Hublot in acciaio da 12mila euro. Immediata la denuncia alla caserma di via della Moscova, a Milano.