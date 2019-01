Inter: la scommessa Mangala per sostituire Miranda in difesa

05/01/2019

Eliaquim Mangala all'Inter: una scommessa che Marotta e Ausilio vogliono provare a vincere, cercando di non rischiare troppo. Il difensore centrale francese (anche con passaporto belga) può arrivare in nerazzurro in prestito secco dal Manchester City, probabilmente anche gratuito. In questo modo il club nerazzurro dovrebbe solamente pagare gli ultimi mesi di stipendio e in questo modo potrebbero accontentare Miranda che chiede insistentemente di andare via. Esiste poi una seconda parte di questo progetto: se Mangala dovesse dimostrare di essere ancora un giocatore di alto livello, potrebbe poi ricevere una proposta dall'Inter per un ulteriore contratto triennale. Il tassello mancante è che il centrale va in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, quindi potrebbe essere acquisito a titolo completamente gratuito. Certo poi a quel punto l'Inter si ritroverebbe con quattro centrali di nome e di livello come Skriniar, De Vrij, Godin e appunto Mangala. Ma questo è un discorso che andrà affrontato in un secondo tempo.

Certo non tutti hanno esattamente presente il cammino di Mangala negli ultimi tempi. Nella stagione in corso ha disputato 3 partite nel campionato riserve con la maglia del Manchester City, 99 minuti in tutto. Nella passata stagione è andata leggermente meglio, con 9 presenze in Premier e 2 in Champions League nella prima parte della stagione con il City, 2 presenze in Premier da gennaio a giugno con l'Everton, esperienza rovinata da un serio infortunio al ginocchio. All'inizio di questa stagione è tornato al City per fine prestito ma senza rientrare nei piani tecnici di Pep Guardiola. Questo cammino complicato spiega il motivo per cui oggi Mangala è una scommessa. Un periodo in nerazzurro in prestito potrebbe servire per testare le reali condizioni di un giocatore che nel 2014 è stato pagato oltre 30 milioni per il suo passaggio dal Porto al Manchester City e che percepisce attualmente uno stipendio vicino ai 7 milioni di euro. Se è ancora un giocatore di quel livello, allora può essere un affare e una scommessa vinta.