Inter, la rimonta scudetto passa dal tabù Stadium: ultima vittoria nel 2012

verso la juventus

I bianconeri in casa non perdono da quasi dieci anni ma l'ultimo incrocio ha visto i nerazzurri trionfare in Supercoppa

Contro la Juventus e contro lo... stadio. Domenica sera l'Inter cercherà di ritrovare la vittoria in campionato dopo i due pareggi contro Torino e Fiorentina e lo scoglio non sarà rappresentato solo dalla squadra di Allegri, quattro successi nelle ultime cinque partite, ma anche dal fattore campo visto che i nerazzurri non vincono allo Stadium da quasi dieci anni: era il 3 novembre 2012, reti di Milito (doppietta) e Palacio a rimontare il gol juventino segnato dal futuro ex Vidal. Da allora tre pareggi e ben sette successi bianconeri. Inter-Juventus, tutti i doppi ex

























































Arturo Vidal: Juventus 2011-2015, all'Inter dal 2020

Derby d'Italia sempre di alto livello, con la Juve bestia nera dell'Inter anche negli anni più difficili dei bianconeri, quelli successivi al ritorno in Serie A quando la striscia dei nove scudetti consecutivi era solo un progetto: i nerazzurri giocheranno un poco anche contro la cabala, nonostante l'ultimo scontro diretto - in Supercoppa Italiana - sia finito con il 2-1 della squadra di Inzaghi (1-1 invece nell'andata in campionato).

Contando gli ultimi dieci confronti in tutte le competizioni, si parte dalla stagione 2018-19, il bilancio continua a sorridere alla Juve con cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte. Nella scorsa stagione i bianconeri, allora di Pirlo, erano riusciti a battere l'Inter di Conte che però era arrivata a Torino con lo scudetto già assegnato e festeggiato solo una decina di giorni prima.

Insomma, la rincorsa interista al Milan capolista riparte da uno dei campi storicamente più indigesti: una motivazione in più per il gruppo di Inzaghi, chiamato a dimostrare sul campo la voglia di tenere aperta la corsa scudetto sino alla fine e di tenere ancor più a distanza i rivali juventini, ora a un solo punto di distanza (con l'Inter che però deve recuperare una partita).