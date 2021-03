Inter, la nuova quarta maglia sarà la prima con il logo nuovo

"I'm ready. 2021". Attraverso i suoi canali ufficiali l'Inter ha fatto partire il countdown per la presentazione del nuovo logo, che verrà svelato nella giornata di martedì. Lo stesso giorno in cui sarà lanciata anche la quarta maglia del club nerazzurro, che sarà la prima con il nuovo logo "Inter Milano". Il noto portale FootyHeadlines ha pubblicato le prime anticipazioni della divisa, che sarà ispirata alla maglia da trasferta 1997-98 di Umbro. Sul lato sinistro della quarta maglia Nike Inter 20-21 è visibile un rettangolo nero, con lo sponsor Pirelli - sarà l'ultima volta che apparirà su una nuova maglia dell'Inter - applicato in verticale.