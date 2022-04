Inter, la difesa è blindata: Inzaghi ha fatto 13

BENEDETTA PRIMAVERA

A 8 giornate dal termine già superati i 12 clean sheet dello scorso anno

L'Inter di Inzaghi ha fatto 13. Con l'1-0 dello Stadium contro la Juventus sono infatti già 13 le partite di campionato chiuse senza subire gol. E così, oltre al migliore attacco, i nerazzurri conservano la seconda retroguardia della Serie A alle spalle del Napoli, con 24 reti al passivo contro le 23 degli azzurri. La striscia di imbattibilità più lunga è durata per Handanovic e compagni 6 partite, dalla 14a alla 19a giornata, con la porta rimasta blindata contro Venezia, Spezia, Roma, Cagliari, Salernitana e Torino. A interrompere la serie, dopo il gol di Mertens nel 3-2 contro il Napoli, era stato Immobile, in occasione del momentaneo pareggio della Lazio, sconfitta sempre a San Siro 2-1 proprio dai gol di due difensori, Bastoni e Skriniar.

Dopo 30 giornate Inzaghi ha comunque già fatto meglio di Conte, che sulla difesa ha spesso costruito le sue fortune. L'allenatore piacentino vanta 13 sfide chiuse a porta inviolata contro le 12 del tecnico leccese dello scorso anno e le 9 della stagione 2019-20, la sua prima alla guida dei nerazzurri. Con 8 partite ancora da giocare, Inzaghi può superare il record di 14 gare senza subire gol stabilito dal suo predecessore. L'ultimo clean sheet, contro la Juventus, porta la firma di capitan Handanovic, decisivo con la deviazione sul tiro di Zakaria e desideroso di firmare il rinnovo di contratto coi nerazzurri.

Il successo dello Stadium lascia poi una curiosità in eredità: sono 7, con quella di domenica sera, le vittorie nerazzurre nel Derby d'Italia colte in Primavera e tutte senza subire reti (sul totale dei 12 successi interisti a Torino in campionato). Dalla doppietta di Nyers del 22 aprile 1951 al rigore di Calhanoglu, passando per i gol di Mazzola, Suarez, Hansi Muller - nel 3-3 trasformato in 0-2 a tavolino - Sosa, Shalimov e Julio Cruz. Reti scolpite nella memoria dei tifosi interisti, reti passate alla storia grazie anche alla prova di difese insuperabili.

Vedi anche Serie A Milan, Napoli e Inter: il calendario delle tre regine verso lo scudetto