Inter, Conte: "Ripetere l'andata non sarà facile. Young non verrà a Lecce"

VERSO LECCE-INTER

Dopo il pari con l'Atalanta, l'Inter non vuole perdere altro terreno prezioso dalla Juve in vetta alla classifica. "Ripetere i risultati dell'andata non sarà facile - ha spiegato Conte in vista della gara col Lecce -. Lecce è sempre nel mio cuore, ma ora alleno l'Inter e vogliamo vincere". Poi su Young e sul caso Politano : "Ashley è arrivato con entusiasmo, ma non verrà a Lecce. Politano? Si vedeva già a Roma, io avevo fatto la mia scelta tecnica. Le voci di mercato sono un virus nello spogliatoio". Inter, Conte: "Young non verrà a Lecce"

LA CONFERENZA DI CONTE

Anastasi

"Prima di iniziare volevo fare le condoglianze alla famiglia di Pietro Anastasi. Ho avuto il piacere di conoscerlo personalmente, una grande persona"



Ostacolo Lecce

"Penso che il Lecce stia facendo il suo percorso. Sono partiti per non retrocedere e hanno disputato delle ottime gare. Cercano di esprimere un buon calcio, giocando in maniera propositiva per raggiungere il risultato. Se il campionato finisse ora, avrebbe centrato il loro obiettivo. Hanno un bravo allenatore e una buona squadra. Auguro ogni bene al Lecce, ma dalla partita dopo di noi. Tornare a Lecce per me rappresenta sempre una grande emozione. E' la mia città. Dove sono nato, cresciuto, diventato uomo. Ho tanti amici e parenti. E' sempre qualcosa di speciale tornare qui. Ho esordito con la maglia del Lecce e personalmente questa città è nel mio cuore e lo sarà per sempre. Detto questo, io ora alleno l'Inter, domani siamo avversari e cercherò di vincere"

Prima di ritorno

"Di abbordabile la gara con il Lecce ha poco o niente. E' la prima partita del girone di ritorno, dobbiamo restare concentrati e mostrare la stessa voglia e determinazione delle ultime gare. Sappiamo che loro vogliono fare punti e dobbiamo fare attenzione. Dobbiamo dare segnali di concretezza"

Le parole di Mourinho sulla trattativa per Eriksen

"Credo che questa sia normale amministrazione. Con José ci conosciamo, non c'è nessun problema"

Young pronto per Lecce?

"E' appena arrivato e non si può pensare minimamente che venga a Lecce. Sono mesi che questa squadra lavora su meccanismi e idee. Farà allenamento oggi e domani e poi la prossima settimana inizierà ad allenarsi con noi e a entrare nella nostra idea di calcio. Poi eventualmente sarà a disposizione contro il Cagliari"

Il gap con la Juve

"Ripetere i risultati dell'andata non sarà semplice. Anzi, sarà molto difficile. Per farlo dobbiamo allenarci di più e fare le cose con lo stesso entusiasmo, voglia e predisposizione. Andremo a Lecce col solito gruppo e contenti"

Mercato e spogliatoio

"E' il periodo più difficile per un tecnico perché vanno gestite tante situazioni che escono sui giornali. Alcune sono vere, altre no. Tutto questo può portare dei 'virus" nello spogliatoio e non è semplice. Bisogna puntare sulla professionalità dei ragazzi, che sanno di giocare per una squadra senza farsi trascinare e perdere concentrazione"

Vecino e Politano

"Vecino non è a disposizione. Per quanto riguarda Politano, era stata fatta una scelta tecnica e i giocatori erano d'accordo. Per il resto io non sono responsabile. Dovete chiedere ad altri"

Il ruolo di Young

"Stiamo parlando di un giocatore super esperto che ha 34 anni. Ha avuto un suo percorso importante. Nello United ha giocato a destra e a sinistra. E' duttile. Nasce ala, ma sa giocare anche terzino o fare il quinto. E' un calciatore affidabile che può completare la rosa, creando meno ansia o stress in caso di infortunii. Non credo avrà difficoltà tattiche visto il ruolo che ricopre. Il quinto, nelle mie idee, ha i compiti più semplici. E' arrivato con grande entusiasmo, ha esperienza. L'unica cosa da capire è la sua tenuta, visto che allo United non ha giocato molto. Va riportato alla giusta condizione fisica".

La situazione di Politano

"I discorsi tecnici li affronto con chi si presenta da me. La mia porta è sempre aperta. Alcune situazioni vanno accettate e sono sempre pronto ad ascoltare tutto e tutti. La situazione di Politano va gestita. Nella sua testa era già a Roma e voleva fare questo passaggio. Ci sono ancora 12 giorni di mercato per capire e cercheremo di risolvere la situazione nel migliore dei modi"