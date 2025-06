Inzaghi: "Uscito dalla comfort zone all'Inter, Al Hilal unica squadra che avrei voluto allenare"

"Ho accettato la sfida e sono uscito dalla mia comfort zone dopo diversi anni all’Inter. Non c’era nessun'altra squadra che avrei voluto allenare". Alla vigilia del debutto al Mondiale per club contro il Real Madrid, Simone Inzaghi torna sulla sua decisione di accettare l'offerta dell'Al Hilal. Questo mentre fanno discutere le parole del Ceo del club arabo Esteve Calzada sulle tempistiche della scelta dell'ex tecnico nerazzurro. "Voglio cambiare il mio modo di pensare, il mio stile di gioco e provare cose nuove". "Affrontiamo probabilmente la squadra più forte del mondo - ha proseguito Inzaghi, come riportato dalla Gazzetta dello Sport - Sarà un match difficilissimo, ma siamo pronti per la sfida e giocheremo come sappiamo".