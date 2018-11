Inter, Keita: "Mi sono mancate continuità e fiducia"

22/11/2018

Keita Baldé ha parlato in esclusiva a Sportmediaset: "Ora stanno arrivando partite pesanti che potrebbero diventare decisive, le affronteremo una per una con voglia e forza". L'attaccante non ha ancora reso secondo le sue possibilità: "Mi sono mancate un po' di continuità e fiducia ma quelle si guadagnano lavorando bene negli allenamenti e migliorandosi". Una battuta su Marotta: "Ben venga se arriva".