Inter, Keita contro l'ex agente: "Cose non vere su di me"

08/05/2019

Keita Balde ha cambiato procuratore qualche settimana fa, passando da Roberto Calenda a Federico Pastorello. Un divorzio traumatico, tanto che a distanza di mesi l'attaccante dell'Inter ha attaccato l'ex agente su Instagram. Prima uno sfogo più duro e di pancia (successivamente cancellato), poi la posizione ufficiale: "Spiacevole leggere cose non vere che mi riguardano. Qualcuno non ha altro modo per farsi notare se non suggerendo alla stampa informazioni false".