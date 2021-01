Inter-Juventus: Vidal bacia lo stemma bianconero, poi segna

INTER-JUVE

Inter-Juventus è stata l'occasione per salutarsi tra vecchi compagni di squadra, in particolare prima della partita hanno fatto discutere le immagini che ritraggono l'abbraccio tra Vidal e Chiellini. Il cileno, oggi nerazzurro ma quattro stagioni in bianconero dal 2011 al 2015, ha salutato con particolare affetto il difensore, per poi baciarlo sul petto proprio all'altezza dello stemma della Juve. Sui social subito bufera tra i tifosi dell'Inter.

DOPO LA PARTITA: "FELICE"

Vidal ripete spesso la parola "felice" commentando il 2-0 sulla Juve, aperto proprio da un suo gol (senza esultanza): "Abbiamo dimostrato di essere all'altezza di lottare per lo scudetto contro la squadra più forte d'Italia. Queso successo ci dà fiducia per lottare per la vittoria del campionato, pensiamo davvero di poter arrivare sino in fondo. Sono felice, davvero felice".