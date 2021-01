Inter-Juve, Vidal non vuole mancare e promette: "Mi sblocco e poi faccio dieci gol"

INTER

Il pallone del possibile 3-1 contro la Roma ciccato malamente è un po' l'emblema della stagione di Arturo Vidal. Chiamato all'Inter da Antonio Conte per regalare esperienza e grinta al centrocampo nerazzurro, sin qui ha deluso sia per gli errori difensivi (vedi, per esempio, i rigori regalati a Crotone e Moenchengladbach) che per quelli offensivi: zero gol in 19 presenze sin qui, anomale per uno come il cileno, che ha una media in carriera di una rete ogni sei partite. Getty Images

In questo senso Inter-Juventus di domenica sera per lui può diventare davvero la partita della svolta. Prima, a onor del calendario, c'è il match di Coppa Italia contro la Fiorentina di domani ma il centrocampista non dovrebbe far parte neppure dei convocati per via della botta alla coscia subita all'Olimpico. Una botta che però non dovrebbe impedirgli di saltare il confronto con la sua ex squadra, uno come lui stringerà i denti pur di non mancare un appuntamento di questa portata.

Quattro stagioni, 171 presenze e 48 gol, sette trofei alzati: questo lo score di Vidal in bianconero dal 2011 al 2015 quando nacque il feeling con Conte, che per anni ha atteso di tornare ad allenarlo e, tra bastone e carota, è probabilmente tra i più delusi per il rendimento del suo pupillo in questi mesi. Una grande prestazione, magari condita da un gol, potrebbe rilanciare il 33enne per un finale di stagione all'altezza.

Anche Vidal ci crede, basta vedere la risposta su Instagram ad un tifoso che si è complimentato per la prestazione contro la Roma ricordandogli però di avere mancato un clamoroso gol: "Ne segno uno e poi ne metto dieci".