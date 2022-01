Inter irritata da Commisso: si valuta esposto alla Procura Figc

GUERRA FREDDA

Non sono piaciute le ultime dichiarazioni del patron della Viola

Inter irritata da Commisso. Continua la guerra fredda tra nerazzurri e il patron viola che ha lanciato ancora frecciatine in un'intervista al Financial Times: "Ci sono anche gelosie, è vero. Perché chi altro ha fatto quello che ho fatto io in Italia? Vuoi che li elenchi? Non gli Agnelli. Il nonno, forse, non i nipoti. Non Gordon Singer al Milan. Non quel ragazzo alla Suning. Usano i soldi degli altri”. Dichiarazioni che non sono piaciute alla dirigenza dell'Inter che ora starebbe valutando un esposto alla Procura della Figc.

Rapporti non idilliaci, è dir poco, tra le due squadre. Commisso, infatti, insieme a Joe Barone, in passato ha più volte attaccato l'Inter anche in merito alla questione stipendi. Marotta non aveva tardato a rispondere: "Siamo in regola", ma ora è intenzionato a fare sul serio e presentare un esposto, come scrive il Corriere dello Sport.