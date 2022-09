Inter, Inzaghi: "Vittoria di squadra, abbiamo sofferto tutti insieme"

QUI INTER

© Getty Images Dopo la vittoria in extremis col Torino, Simone Inzaghi è soddisfatto del risultato e di come ha lottato l'Inter. "E' stata una vittoria importantissima, voluta, da squadra - ha spiegato il tecnico nerazzurro -. Sapevamo che avremmo sofferto contro un avversario difficile da affrontare, ma lo abbiamo fatto tutti insieme, compresa la Curva. Mi è piaciuto come abbiamo lottato, fino alla fine". "Volevamo tornare a vincere. Siamo l'Inter e abbiamo l'obbligo sempre di vincere - ha proseguito l'allenatore -. Il Bayern è fortissimo, non era semplice preparare questo match in due giorni, ma mi ha fatto piacere vedere la squadra giocare così unita".

Poi qualche considerazione sulla prova dei nerazzurri e sull'andamento della gara contro i granata. "Sembravamo contratti, ma era merito del Torino - ha spiegato l'allenatore nerazzurro -. Poi a fine primo tempo abbiamo apportato delle modifiche, siamo rimasti in partita e abbiamo voluto questa vittoria con tutte le forze". "Le vittorie danno autostima - ha proseguito -. Abbiamo 12 punti e stiamo crescendo, sia nei singoli che come squadra".

Poi qualche battuta sulal prestazione super di Handanovic e sul ballottaggio con Onana. "Onana si sapeva fosse forte, ma vedendolo allenare ho capito che lo è ancora di più - ha spiegato Inzaghi -. Poi lui sa che Handanovic è il titolare, valuterò di volta in volta. Come cambio i giocatori, ci sarà alternanza in porta. Handanovic è un giocatore di qualità e lo ha dimostrato in tutti questi anni".