Inter, Inzaghi: "Non dobbiamo ridurci al 95°. Mercato? Non c'è da scherzare..."

Il tecnico nerazzurro dopo l'esordio a Lecce: "Analizzeremo il perché non l'abbiamo chiusa prima"

© Getty Images Un successo all'ultimo secondo per iniziare il campionato. L'Inter ha vinto 2-1 a Lecce conquistando i primi punti della stagione: "É una vittoria voluta col cuore, la squadra ci ha creduto fino alla fine ed è la cosa più positiva della serata - ha commentato il Simone Inzaghi a fine partita -. Una squadra come la nostra che sblocca il match subito non può vincere solo al 95'. Dobbiamo analizzare perché ci siamo ridotti a vincere all'ultimo secondo".

Per l'ennesima volta in carriera una squadra di Inzaghi ha vinto ben oltre il novantesimo: "Nell'ultimo quarto d'ora di partita c'è la percentuale maggiore di gol perché le squadre sono stanche. Io ho la fortuna di avere attaccanti forti e questa sera a Lecce abbiamo chiuso con il 4-2-4, diventa difficile per tutti fermarli in area".

Dal mercato potrebbe arrivare ancora qualcosa in difesa: "Non faccio nomi, ci pensa la società. Non c'è da scherzare perché gli altri acquistano mentre noi dobbiamo tenere i nostri giocatori, secondo i media poi siamo gli unici a dover vendere per forza mentre gli altri comprano molto - ha proseguito Inzaghi a Sky -. La squadra deve rimanere questa, di mercato non voglio parlarne e ci manca un centrale che prenda il posto di Ranocchia. La società si sta muovendo per colmare il vuoto".