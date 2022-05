Inter, Inzaghi: "Una vittoria che ci dà benzina e grande fiducia"

QUI INTER

"Una squadra come la nostra non deve prendere i primi due gol, non abbiamo tenuto le distanze e siamo stati puniti"

Simone Inzaghi commenta ai microfoni di Dazn il successo in rimonta contro l'Empoli. "Abbiamo fatto una grandissima gara a parte i primi 20-25 minuti, in cui la squadra ha avuto troppa voglia e foga. Ci siamo fatti prendere dalla foga e siamo stati puniti - ha spiegato - Una squadra come la nostra non deve prendere i primi due gol, non abbiamo tenuto le distanze e siamo stati puniti. E' una vittoria che ci dà benzina e una grande iniezione di fiducia. Ora dobbiamo recuperare energie in vista di mercoledì". Inter, super-Lautaro ribalta l'Empoli

































"La squadra penso che oggi abbia fatto il record di 37 tiri in porta, facendo una grandissima partita tranne che nei primi 25 minuti quando ci siamo fatti prendere dalla frenesia di andare in vantaggio - la sua analisi -. Ne avevamo parlato in settimana, l'Empoli ti può mettere in difficoltà con le ripartenze ed è successo. Ma dobbiamo fare i complimenti a questa squadra che da luglio sta facendo ottime cose".

Non manca la tiratina d'orecchi ai suoi. "Una squadra esperta come la nostra non deve prendere quei due gol, ma la sensazione è quella che volevamo segnare subito davanti a questo pubblico trascinante. Non abbiamo tenuto le distanze e abbiamo pagato gli errori a caro prezzo".

Con la Juve potrebbe rientrare Bastoni. "Da due giorni sta lavorando sul campo, va valutato giorno dopo giorno. I medici dicono che le sensazioni sono buone".