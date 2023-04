Inter, Inzaghi: "Delusione forte, paghiamo che non chiudiamo le partite"

QUI INTER

Il tecnico nerazzurro dopo il pareggio di Salerno: "Preso un gol che nell'ultimo anno e mezzo non avevo mai visto"

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter di Inzaghi non è andata oltre l'1-1 contro la Salernitana, l'unico punto raccolto nelle ultime quattro giornate in Serie A dai nerazzurri: "Stasera è difficile parlare, chiaramente abbiamo visto tutti che la squadra ha fatto una gara importante. La grande pecca è stata di non aver fatto il secondo gol, paghiamo il fatto che non chiudiamo le partite. Per questo che siamo in difficoltà - ha commentato il tecnico - Mi viene difficile spiegare un pareggio dopo tutto quello che abbiamo fatto. C'è grande delusione. Per quanto riguarda l'impegno non posso chiedere di più, stiamo commentando un 1-1 che non ci soddisfa e che deve essere da punto di partenza per le prossime partite".

"Devo rivederla, ma direi che abbiamo interpretato bene la partita. Sul colpo di testa di De Vrij Ochoa la rimette fuori alzandosi, poi pali e traverse... - ha aggiunto Inzaghi - Il problema è non aver fatto il secondo gol, in un momento non semplice per noi perché i risultati migliorano tutto la delusione è forte. Con tante partite ravvicinate dobbiamo essere bravi a lasciare da parte questa partita. Poi, nell'ultimo anno e mezzo non avevo mai visto un gol come quello che abbiamo preso...".

Se l'Inter andrà in Champions League anche l'anno prossimo. "La mia convinzione è assolutamente sì. Sappiamo che dobbiamo perseverare, non ho nulla da dire a questi ragazzi sul lavoro, non hanno mai lesinato in questi 18 mesi con me. Siamo in ritardo in campionato, le nostre prestazioni non sono state coronate dal risultato, ma secondo me avremmo meritato di vincere tutte e tre le ultime partite".

Sulla prova di Lukaku. "Sappiamo che può influire, esistono momenti così. Gli attaccanti li attraversano, tutti quanti i nostri giocatori offensivi lo stanno attraversando. La sorte e i risultati vanno portati dalla nostra parte".

