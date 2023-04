Serie A, Salernitana-Inter 1-1: Candreva beffa i nerazzurri al 90'

SALERNITANA-INTER 1-1

All'Arechi nerazzurri avanti subito con Gosens, ma vittima di errori e pali. Ochoa è super, Candreva trova il gol beffa al novantesimo

La fotogallery di Salernitana-Inter

































1 di 18 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 18 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter non è andata oltre l'1-1 in casa della Salernitana nella 29a giornata di Serie A. All'Arechi i nerazzurri hanno sprecato diverse occasioni dopo il vantaggio al 6' di Gosens su sponda di Lukaku, scontrandosi con le (10) parate di Ochoa e con due legni colpiti da Barella e Lukaku (a porta vuota) nella ripresa. La Salernitana ha colpito una traversa con Dia a metà secondo tempo, ma ha trovato il gol nel pareggio al 90° con un cross beffardo di Candreva che ha sorpreso Onana.

LA PARTITA

Il numero di indizi per fare una prova varia a seconda dei vari detti, ma se l'Inter al fischio finale della sfida contro la Salernitana si ritrova nuovamente a fare i conti con le occasioni create e gettate al vento, ma senza vittoria in mano, di prove che qualcosa lontano da San Siro non quadri per Simone Inzaghi ce ne sono abbastanza. All'Arechi l'Inter ha sbloccato subito il match con Gosens ma non è andato oltre l'1-1 finale infarcendo i novanta minuti di occasioni, sfortuna (due pali) e orrori come le chances gettate al vento da pochi passi che hanno tenuto la partita aperta fino all'ultimo, quando poi è arrivata la beffa delle beffe con l'ex Candreva. Un punto nelle ultime quattro partite non sono certo un bel biglietto da visita per il tecnico che in questo mese si gioca buona fetta anche del proprio futuro.

Il difetto che ha accompagnato diverse trasferte nel campionato dell'Inter a Salerno sembrava essere stato spazzato via in pochi minuti, con quella semplicità che anche in passato si era trasformata in un boomerang. Dopo cinque minuti abbondanti Asllani ha cercato e trovato Lukaku con un pallone alto verticale con la spizzata del belga che, grazie anche a un movimento di Correa che ha disorientato Daniliuc, ha aperto un'autostrada a Gosens per l'1-0 e il secondo gol stagionale in campionato dell'esterno. Sopra di un gol i nerazzurri hanno sfiorato subito il raddoppio con un diagonale a fil di palo di Lukaku dopo una ripartenza condotta e rifinita da Correa, ma è nel recupero del primo tempo che l'Inter ha avuto un'occasione enorme per raddoppiare scontrandosi con le ginocchia di Ochoa sul colpo di testa ravvicinato di Lukaku. E la Salernitana? Indecifrabile prima dell'intervallo, con una sola conclusione di Coulibaly (centrale, parata facile di Onana) e solo qualche sussulto offensivo. La scelta di affidarsi a giocatori più tecnici che fisici non ha portato frutti con una formazione poco pungente in attacco e più fragile in fase difensiva.

Non è un caso che nei 15 minuti di pausa il tecnico portoghese abbia cambiato sistema di gioco e intenzioni alla sua Salernitana, inserendo Dia nella ripresa al posto di Bronn e passando al 4-2-3-1 che nel primo quarto d'ora ha creato qualche grattacapo in più all'Inter di Inzaghi culminato con la traversa di Dia su assist di Candreva in netto anticipo su Darmian. Prima però l'Inter ha confermato di non vivere un momento di particolare feeling con la dea bendata, un po' scontrandosi con le parate incredibili di Ochoa e un po' con i pali colpiti prima da Barella al 49' e poi da Lukaku a due metri dalla porta sguarnita in quello che in realtà è più catalogabile come errore che come episodio sfortunato. Il vantaggio minimo ha dunque regalato all'Arechi un'ultima parte di gara sul filo dell'equilibrio e dell'episodio, come quello capitato prima a Lautaro Martinez all'82' lanciato in solitaria nella metà campo della Salernitana ma finendo col recapitare il pallone comodo nelle mani di Ochoa con uno scavetto rivedibile a tu per tu col messicano, ma soprattuto quello di Candreva. Allo scoccare del novantesimo l'esterno - ex di turno - ha crossato un pallone in area che ha preso la più classica delle traiettorie beffarde alle spalle di Onana, facendo crollare tutto il castello dell'Inter liberando i fantasmi delle ultime settimane.

--

LE PAGELLE

Lukaku 5,5 - La valutazione è una media netta tra il lavoro, ottimo, da attaccante tra sponde e sportellate tra cui l'assist per il gol di Gosens (da 7 abbondante) e gli errori davanti al portiere, almeno due clamorosi tra cui la traversa da due metri a porta vuota di testa (da 5 scarso).

Asllani 6,5 - Prende la regia dell'Inter e nel primo tempo costruisce l'asse verticale con Lukaku che crea i maggiori grattacapi alla difesa avversaria. Pallone tra i piedi e verticalizzazione, sempre, con precisione e velocità. Nella ripresa perde presto i giri del motore.

Gosens 7 - Inizia la sfida trovando il secondo gol in campionato, ma il suo contributo l'ha dato su tutta la fascia dando profondità alla squadra. Attento e preciso anche in chiusura.

Ochoa 7,5 - Inanella parate senza soluzione di continuità. Novità? No, perché sul gol di Gosens non può nulla ma per il resto evita una potenziale goleada ai suoi con almeno tre interventi decisivi su Lukaku e sul tentativo di autogol di Gyomber.

Piatek 5 - Sousa lo preferisce a Dia dall'inizio, ma il polacco continua a confermare lo scarso feeling con la porta. Praticamente mai pericoloso, spesso sbaglia anche il movimento o l'appoggio vanificando le trame dei compagni.

--

IL TABELLINO

SALERNITANA-INTER 1-1

Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 7,5; Daniliuc 5,5, Gyomber 6, Pirola 6,5 (20' st Troost-Ekong 6); Bronn 5 (1' st Dia 6,5), Coulibaly 6 (20' st Nicolussi Caviglia 6,5), Vilhena 6 (35' st Bohinen 6), Bradaric 6; Candreva 7, Kastanos 5,5 (40' st Botheim sv); Piatek 5. A disp.: Fiorillo, Sepe, Sambia, Lovato, Iervolino, Bonazzoli, Valencia. All.: Paulo Sousa 6.

Inter (3-5-2): Onana 5,5; Darmian 6, De Vrij 6, Acerbi 6; Dumfries 5,5, Barella 6 (20' st Gagliardini 5), Asllani 6,5 (20' st Brozovic 5), Mkhitaryan 5,5, Gosens 7 (30' st Dimarco 5,5); Lukaku 5,5 (40' st Dzeko sv), Correa 6 (20' st Martinez 5). A disp.: Handanovic, Botis, Bellanova, Zanotti, Bastoni, Carboni, Dzeko. All.: Inzaghi 5,5.

Arbitro: Fabbri

Marcatori: 6' Gosens (I), 45' st Candreva (S)

Ammoniti: Coulibaly, Nicolussi Caviglia (S); De Vrij, Gagliardini (I)

Espulsi: nessuno

--

LE STATISTICHE DI OPTA

Presenza numero 461 per Antonio Candreva in Serie A che così diventa il 30° giocatore all-time nel massimo campionato, superato Franco Causio (fermo a 460).

Robin Gosens ha partecipato attivamente a tre gol da quando è all'Inter in Serie A: due di questi contro la Salernitana (assist nel marzo 2022 e gol oggi).

50° assist per Romelu Lukaku nei cinque grandi campinati europei: era da agosto 2022 contro lo Spezia che il belga non serviva un passaggio vincente in un match di Serie A.

Era dal 14 gennaio (Lautaro al 3') contro il Verona, che l'Inter non segnava un gol nei primi 10 minuti di un match di Serie A.

Era dal 15 maggio 2021 contro il Genoa che Gosens non segnava in un match giocato in trasferta in Serie A. La sua unica altra rete con la maglia dell'Inter in campionato risaliva al novembre 2022, in casa contro il Bologna.

Con il gol di Robin Gosens l’Inter torna a segnare un gol nel primo tempo in Serie A dopo che era rimasto a secco in questa frazione nelle ultime tre partite di campionato (l’ultimo era stato realizzato da Henrikh Mkhitaryan v Lecce al 29’, il 5 marzo scorso).

Nicolò Barella ha colpito un legno in entrambe le ultime due giornate di campionato (contro Fiorentina e Salernitana): ne aveva colpiti tre in totale in tutta la sua precedente carriera in Serie A.

Nessuna squadra ha colpito più legni dell'Inter in questa Serie A: 14 come la Roma e Juventus.

Era dal novembre 2022 (v Bologna con Asslani e Dzeko in quell’occasione) che l'Inter non colpiva due legni nella stessa partita di Serie A.

Considerando tutte le competizioni, l’Inter arriva da 6 match di fila senza vincere (3N, 3P): si tratta della peggior striscia dei nerazzurri da febbraio 2018 (striscia di 10 in quel caso).

La Salernitana ha registrato cinque pareggi consecutivi per la prima volta in Serie A ed è inoltre imbattuta da sei partite in campionato e solo una volta ha fatto meglio nella massima serie (sette tra aprile e maggio 2022).

Settimo gol segnato contro l'Inter da Antonio Candreva, la sua vittima preferita in Serie A.

Paulo Sousa è rimasto imbattuto in quattro delle cinque sfide da allenatore contro l’Inter in Serie A (3V, 1N, 1P).