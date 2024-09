Inter, Inzaghi lancia Bisseck e Taremi: Lautaro verso la panchina a Udine. Dubbi a centrocampo

VERSO UDINESE-INTER

L'Inter non può fallire l'appuntamento in terra friulana: con la Champions che incombe, fondamentale ruotare

Simone Inzaghi ha toccato le corde dell'orgoglio per rilanciare l'Inter dopo il derby. Fondamentale avere una reazione a Udine, in un match che si preannuncia 'sporco' e difficile: i nerazzurri dovranno essere nelle migliori condizioni per uscire con un successo dal Bluenergy Stadium. Per questo il tecnico piacentino, che già dovrà fare a meno di Barella causa infortunio, sta valutando attentamente la situazione di ogni singolo. Alcune certezze però ci sono già: l'impiego dall'inizio di Bisseck e Taremi dall'inizio.

L'iraniano, che col Manchester City non è stato impeccabile nelle ultime scelte, ha praticamente in pugno la maglia da titolare: con lui uno tra Thuram e Lautaro Martinez, con quest'ultimo maggiormente indiziato a finire in panchina. Il Toro, che si è fermato pochissimo questa estate complici gli impegni con l'Albiceleste, ha bisogno di tirare il fiato. Il gol in Serie A gli manca dal 10 maggio, in questa stagione è ancora a secco nelle cinque partite disputate fin qui.

E se in difesa sarà Pavard a fare spazio a Bisseck, in mezzo al campo permangono dei dubbi: al momento il trio Frattesi-Calhanoglu-Zielinski è quello che ha le chance maggiori di scendere in campo dall'inizio contro i bianconeri. Ma non è da escludere che Inzaghi decida di essere più cauto, ossia confermando Mkhitaryan e optando quindi esclusivamente per l'inserimento di uno solo tra Frattesi e Zielinski al posto di Barella. Molto, in tal senso, dirà l'allenamento di oggi ad Appiano.