Inter, Inzaghi: "La testa si era fatta pesante, la Juve ci ha dato fiducia"

Simone Inzaghi si gode la vittoria contro il Verona e il chiaro segnale in chiave scudetto alle rivali. "Sapevamo della forza del Verona, abbiamo preparato bene questa gara. Dovevamo approcciarla bene. Benissimo nel primo tempo, in gestione nella ripresa - ha spiegato il tecnico dell'Inter - Abbiamo fatto un tour de force non indifferente, nelle ultime partite non arrivavano i risultati e la testa si era fatta pesante. Dovevamo dare seguito alla vittoria di Torino, altrimenti non sarebbe servito a niente. La vittoria di Torino ci ha dato grande fiducia, la mia non era mai venuta meno. So che allenando l'Inter ci possono essere delle critiche, ci stanno".

L'Inter aggancia il Napoli con Barella e Dzeko

































