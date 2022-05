Inter, Inzaghi: "La corsa è su noi stessi, non guardiamo il Milan"

VERSO INTER-EMPOLI

Il tecnico nerazzurro non si fida dell'Empoli nella corsa scudetto: "Dovremo dare il 120%"

Tre punti da recuperare al Milan (l'arrivo a pari punti premierebbe i rossoneri) e tre giornate da disputare in Serie A. L'Inter di Inzaghi si appresta a un maggio ricco di tensione, con una Coppa Italia nel mezzo da conquistare in piena lotta per lo scudetto. Il primo ostacolo è l'Empoli a San Siro: "Sarà una partita insidiosa perché hanno qualità e niente da perdere. Dovremo dare il 120% perchè l'Empoli è una squadra organizzata".

La stessa mentalità messa in campo a Udine dopo la sconfitta di Bologna: "Non era semplice quella sfida e sono stato molto contento perché abbiamo dimostrato personalità e determinazione. Una vittoria ottenuta con la concentrazione delle grandi squadre".

L'Inter giocherà due giorni prima del Milan: "Non cambia nulla giocare prima o dopo, il mio compito è quello di incidere su quello che possiamo senza stare a guardare cosa fanno gli altri. La corsa è su noi stessi". E in un periodo in cui si decide tutto, non conta solo la tecnica o la tattica: "Sono aspetti che verranno un pochino meno - ha commentato Simone Inzaghi a Inter Tv -. Le motivazioni fanno la differenza e ho la fortuna che la mia squadra le ha sempre sapute trovare".

Il Meazza sarà pieno: "Il nostro pubblico è meraviglioso e ci darà qualcosa in più".