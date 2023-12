Inter, Inzaghi: "Juve? Ottima risposta, ma pensiamo solo a noi stessi"

QUI INTER

Le parole del tecnico nerazzurro dopo il 4-0 all'Udinese: "Temevo questa partita, ma siamo stati molto bravi per tutto il match"

Inter-show con l'Udinese: le reazioni social























© x 1 di 13 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter ha regolato con un perentorio 4-0 l'Udinese riprendendosi la vetta della Serie A ai danni della Juventus: "Abbiamo fatto dei gol molto belli - ha commentato Simone Inzaghi a fine partita -, i ragazzi sono stati molto bravi perché questa gara la temevo molto. L'Udinese è in fondo alla classifica ma ha valori superiori e sapevamo di dover tenere bene palla per evitare le ripartenze. Gara interpretata bene dal primo all'ultimo minuto".

L'Inter ha controsorpassato la Juventus in testa alla classifica: "Abbiamo dato un'ottima risposta in campo. Dobbiamo concentrarci su noi stessi, quello che succede alle altre squadre ci deve interessare meno, pensiamo a noi stessi. Io e il mio staff alleniamo questo gruppo che si allena con grande entusiasmo e noi possiamo incidere su di loro. I risultati aiutano".

Simone Inzaghi continua a crescere come allenatore: "Fanno piacere i complimenti, ma nel calcio le cose cambiano velocemente. Abbiamo due obiettivi centrati per il momento, gli ottavi di Champions e la qualificazione al Mondiale per Club. Noi dobbiamo dare sempre il massimo per i nostri tifosi che sono sempre con noi".

Calhanoglu e Dimarco sono due giocatori con crescita costante all'Inter: "Stanno facendo benissimo da due anni e mezzo che sono con me. È riduttivo fare dei nomi, per chi allena come me è bello vedere certe azioni. Dobbiamo essere bravi a recuperare energie fisiche e mentali in vista della prossima sfida in Champions che è importante".

Un punto di forza di questa Inter è l'aggressione offensiva: "Questo è un aspetto che può aiutare a essere più offensivi e attaccare di più, le punte devono lavorare molto per farlo e stiamo andando bene. Pur con tante defezioni abbiamo fatto una grande gara ugualmente". L'altro è il gruppo: "Tanti giocatori lavorano benissimo in allenamento e posso scegliere".