Inter, Inzaghi dopo il 4-0 alla Salernitana: "Stiamo tenendo un ritmo altissimo giocando molto bene, ma non è finita"

Le parole del tecnico nerazzurro: "Era importante l'approccio alla gara. Atletico? Sfida tosta da preparare al meglio"

© Getty Images 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM L'Inter ha strapazzato la Salernitana 4-0, confermando la vetta in classifica in Serie A e preparandosi al meglio alla sfida di Champions contro l'Atletico: "Era importante approcciare bene la gara - ha commentato Simone Inzaghi a fine partita -, i ragazzi sono stati bravi perché la Salernitana ultimamente aveva creato problemi alle squadre del nostro livello. Abbiamo segnato subito e poi abbiamo tenuto alta la concentrazione per novanta minuti".

L'Inter sa unire concentrazione massima e spensieratezza, la forza del gruppo è un elemento importante: "Stiamo tenendo un grandissimo ritmo, ma Juventus e Milan stanno facendo altrettanto bene e dovremo tenere alta la concentrazione perché adesso le difficoltà aumenteranno con tante partite in poco tempo" ha continuato Inzaghi a DAZN.

Inzaghi ha deciso di non fare un turnover massiccio in vista della Champions: "Ho fatto tre cambi rispetto a Roma, ma abbiamo avuto sei giorni per recuperare e i valori nelle ultime sedute erano buoni. Ho l'imbarazzo della scelta, ho fatto queste scelte ma non sarebbe stato un problema anche cambiare tanti altri giocatori. Dobbiamo essere bravi a farci trovare con la giusta concentrazione".

L'Inter sta continuando a crescere a prescindere dai risultati: "Stiamo giocando molto bene, ma i riassunti vanno fatti a fine stagione. Il primo anno avevamo un obiettivo diverso, nel secondo abbiamo vinto due trofei con una finale di Champions. Ora stiamo facendo un ottimo percorso dopo aver vinto il primo trofeo, ma dobbiamo continuare perché le insidie ci saranno e dovremo essere bravi in quel momento".

A metà settimana la sfida contro l'Atletico di Simeone: "E' un'ottima squadra che ha perso le ultime due partite contro Athletic e Siviglia pur facendo tantissimi tiri in porta. L'Atletico è forte ed esperto, con un ottimo allenatore che sfiderò in un ottavo molto difficile in cui faremo del nostro meglio".