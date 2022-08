Inter, Inzaghi a due giorni dalla chiusura del mercato: "Ci serve un centrale"

QUI INTER

Il tecnico: "L'ho detto alla società, dobbiamo aggiungere un giocatore. Gosens? Non so nulla"

L'Inter riparte con un tris





































© Getty Images 1 di 20 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM “Sono molto felice, abbiamo vinto una partita non semplice contro una squadra che ha raccolto meno di quel che meritava, i ragazzi sono stati bravi a vincere una gara importante per noi”. L'analisi della partita di Simone Iznaghi dopo la vitoria dell'Inter sulla Cremonese si limita a poche parole perché il tecnico ha un messaggio importante per la società a due giorni dalla chiusura del mercato: "Ci manca un difensore centrale" ha ribadito per l'ennesima volta l'allenatore nerazzurro.

"Di Gosens non so nulla, io più che altro sono preoccupato perché ci manca il difensore centrale. Zhang ha bloccato Acerbi? La società sa tutto, sa che abbiamo bisogno di aggiungere un giocatore perché in difesa abbiamo 5 uomini e ne servono 6 per tutte le partite che abbiamo da fare. Abbiamo un ragazzo bravissimo che deve crescere, Fontanarosa, ma non era titolare neanche in Primavera. Ho bisogno di mettere un giocatore in più", le parole del tecnico a pochi giorni dal derby a cui i nerazzurri arriveranno con un punto di vantaggio.

"Dà energia vincere, ma non significa nulla. È presto per vedere la classifica - ha spiegato Inzaghi - Stasera ho visto la reazione di una squadra matura, tante volte dalle sconfitte si esce più forti e stasera ho visto una squadra più forte e consapevole. Ho sentito tante critiche dopo la Lazio - ha aggiunto - Si è fatto tanto rumore, le aspettative all'Inter son sempre altissime, si è parlato tanto e forse troppo, ma mi fa piacere, mi carica".

Infine una battuta sulle condizioni di Correa, sostituito per Lautaro, e Brozovic: Correa era affaticato sui due flessori, non penso sia un problema. Brozo aveva ricevuto una botta, non dovrebbero però esserci problemi”.

