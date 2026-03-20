Inter, cattive notizie per Chivu: Lautaro e Bastoni fuori contro la Fiorentina? Le ultime

Partendo da Bastoni, anche venerdì si è allenato solo parzialmente in gruppo e l'obiettivo resta, dunque, al massimo una convocazione per la partita di domenica sera ma il suo impiego resta comunque in bilico, considerando che, al momento della calciata, il dolore alla tibia non è ancora sparito. Il fatto che Gattuso lo abbia convocato per lo spareggio Mondiale spinge all'ottimismo ma la situazione va monitorata perché sono passati ben 12 giorni dal derby in cui si era fatto male nello scontro con Rabiot e ancora il difensore non è riuscito a fare una seduta interamente col gruppo. Potrebbe dunque prevalere la cautela: una decisione verrà presa domani.