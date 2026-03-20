Inter, cattive notizie per Chivu: Lautaro e Bastoni fuori contro la Fiorentina? Le ultime
Allenamento Inter: Lautaro Martinez e Bastoni ancora a parte. Niente Fiorentina per il Toro, speranza minima per il difensore
Per Cristian Chivu non sono arrivate buone notizie dall'allenamento di oggi dell'Inter: Alessandro Bastoni e Lautaro Martinez vedono il match contro la Fiorentina col binocolo. Qualcuno potrebbe dire che non sono neppure cattive notizie, visto che, di fatto, l'andamento delle due situazioni era ormai noto da qualche giorno e il tecnico rumeno stava già ragionando su una formazione senza il difensore e il capitano.
Partendo da Bastoni, anche venerdì si è allenato solo parzialmente in gruppo e l'obiettivo resta, dunque, al massimo una convocazione per la partita di domenica sera ma il suo impiego resta comunque in bilico, considerando che, al momento della calciata, il dolore alla tibia non è ancora sparito. Il fatto che Gattuso lo abbia convocato per lo spareggio Mondiale spinge all'ottimismo ma la situazione va monitorata perché sono passati ben 12 giorni dal derby in cui si era fatto male nello scontro con Rabiot e ancora il difensore non è riuscito a fare una seduta interamente col gruppo. Potrebbe dunque prevalere la cautela: una decisione verrà presa domani.
Per Lautaro Martinez è ridotta al lumicino anche la speranza della sola convocazione, visto che anche oggi si è allenato a parte e resta poco probabile la sua presenza, anche dalla panchina, contro la Fiorentina. Per il capitano, salvo miracoli, l'appuntamento è con la Roma dopo la sosta. In questi giorni potrà trovare la migliore condizione anche perché non è stato convocato dall'Argentina per l'amichevole contro il Guatemala.