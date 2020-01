Inter, il titolo d'inverno è platonico? Di certo non per Conte!

Quattro volte Antonio Conte ha chiuso il girone d'andata al primo posto e quattro volte ha poi festeggiato il titolo a fine stagione. Visto così, c'è allora ben poco di platonico nel titolo d'inverno che il tecnico dell'Inter rincorre domani sera ospitando a San Siro l'Atalanta. Ma allargando il discorso, ci son anche altri dati statistici da non tralasciare: nel 69% dei casi, chi in Serie A chiude l'andata al primo posto poi festeggia anche alla fine, una percentuale che aumenta sino al 76% se si considera l'era dei 3 punti a vittoria e si innalza ancora toccando l’86% da quando il campionato è tornato a 20 squadre. Va da sè che la giornata in questione è di quelle dal coefficiente di difficoltà a cinque stelle: sulla strada di un'Inter che deve rinunciare agli squalificati Skriniar e Barella e rischia di dover fare a meno anche di Vecino c'è la squadra più in forma del campionato, c'è l'Atalanta reduce da un doppio 5-0 rifilato a Milan e Parma, c'è un Gasperini che torna a San Siro sempre con il pugnale tra i denti. Un stadio, San Siro, che per la cronaca domani sera accoglierà 70mila tifosi: per Conte (in conferenza alle 13.50) e i suoi uomini una spinta in più verso un traguardo che di platonico può dunque avere ben poco.

ALLE 13.50 LA CONFERENZA DI ANTONIO CONTE

Battere l'Atalanta?

Sarebbe importante perché parliamo di una squadra forte, sicuramente la più in forma del campionato in questo momento. Stanno facendo bene e continuano a crescere, credo siano anche più forti dell'anno scorso. È un test impegnativo e Gasperini sta facendo un grandissimo lavoro, aumentando anche il valore della rosa nel corso degli anni. È un grande percorso di crescita, devo fare i complimenti a Giampiero, non avevo dubbi su di lui. È un grande lavoratore e la sua squadra è bella da vedere.

Che sfida sarà?

Mi aspetto una partita molto intensa, fisica. Sarà un bel test, contro una squadra difficile. Anche noi comunque stiamo lavorando bene, sull'idea di portare tanta intensità e tanta pressione. Loro fanno questo già da tempo, per questo sarà una gara davvero intensa.

Gli uomini contati?

A Vecino non è successo nulla di particolare, non lo escluderei come ha fatto qualcuno oggi. Forse sanno qualcosa che io non so...

Mercato?

Non parlo di altri giocatori. Non voglio essere scortese, ma di questo parlerà solamente il club, Non il sottoscritto.

Diventare campioni d'inverno?

Ha poca valenza, perché tanto vince chi taglia prima il traguardo. Non chi è davanti a metà corsa. Sicuramente contro l'Atalanta dobbiamo vincere, anche se loro vogliono rubarci l'idea...Dobbiamo fare una grande gara, andando al di là delle nostre potenzialità. Comunque ben vengano queste sfide. Dopo aver affrontato tutti potremo fare un bilancio, anche con i calciatori, e analizzare dove possiamo arrivare.

Polemiche sul gioco dell'Inter?

Noi andiamo per la nostra strada, vogliamo solo dare soddisfazione ai nostri tifosi. Non diamo ascolto ad altri.

Migliore attacco contro miglior difesa?

Però noi siamo anche il terzo miglior attacco, con un solo gol in meno della Lazio. Vista così è già diversa la situazione...dipende molto da come la vogliamo mettere. Di solito vince la miglior difesa, è vero, però io parto dal presupposto che per vincere bisogna fare gol. La fase realizzativa è fondamentale. Poi è chiaro che serve equilibrio. Non ho mai visto vincere scudetti a squadra con l'attacco a metà classifica.